Список самых низкокалорийных продуктов

- 15.05.2017 10:25
Список самых низкокалорийных продуктов

Существует ряд продуктов питания, содержание калорий в которых является минимальным, в связи с чем их можно есть без страха поправиться. Предлагаем ознакомиться с этими продуктами и по возможности разнообразить ими свой рацион.

Среди зелени особое место занимает сельдерей. Этот продукт содержит в себе антиоксиданты, то есть, помогает защищать организм от свободных радикалов и выводить токсины. Также в порции сельдерея содержится суточная норма витамина К и только 6 калорий.

Ягоды черники полезны для для зрения. Кроме того, в них содержится большое количество клетчатки - 14%, а пищевая ценность одной порции не превышает 85 калорий.

Огурцы весьма ценятся по той причине, что они состоят по большому счету из воды и клетчатки. Огурцы чистить не желательно, поскольку именно в кожуре и семенах содержится все самое полезное. Кроме того, в одной порции огурцов присутствует всего 60 калорий.

Томаты содержат в себе такое вещество, как ликопен, повышающее защитные функции органзизма перед хроническими заболеваниями. При этом, в помидорах присутствуют витамины А, В2, аскорбиновая и фолиевая кислота, а также ряд других полезных вещест - калий, хром и клетчатка. При этом, в помидоре средних размеров содержится всего 25 калорий.

Считается, что грейпфрут обладает отличными способностями к сжиганию жира и, соответственно, избавлению от лишних сантиметров на талии. Для многих диет грейпфрут является незаменимым. Пищевая ценность полвинки грейпрута составляет до 50 калорий.

Цветная капуста низкокалорийна, ее можно употреблять в пищу в качестве аналога для картофеля и даже риса, можно готовить из нее пюре и многие другие блюда 

Ценным источником антикарцерогенного вещества сульфорафана, который помогает организму защищаться от рака, является капуста брокколи. Также она содержит в себе витамины А, С, Е и К. В одной порции брокколи присутствует всего 31 калория.

 

Платиновая Буковина

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