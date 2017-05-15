



На Франковщине дождями размыло дорогу - ограничено движение - 15.05.2017 09:59

На территории Ивано-Франковской области из-за сильных дождей имело место размытие дорог. В связи с этим на участке автомобильной дороги С 090203 Верхний Ясенев - Голов было ограничено движение транспорта. Об этом информируют в Госсулыжбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Укравтодор отмечает, сообщают в ГСЧС, что на 9-м километре автодороги из-за обильных осадков было подмыто земляное полотно. Трубу диаметром 1000 мм было подмыто на 11-м километре.

Ограничение в движении транспорта будет касаться крупногабаритных и грузовых автомобилей, то есть, легковой транспорт может пользоваться данной дорогой для проезда.

В понедельник, 15 мая, будут проводиться работы по ликвидации небезопасной ситуации.

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