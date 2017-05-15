Изменение маршрута транспорта в Черновцах 21 05 2017

- 15.05.2017 09:21
Изменение маршрута транспорта в Черновцах 21 05 2017

21 мая в Черновцах состоится забег в рамках полумарафона Cross Hill 2017. В связи с этим в период с 8:00 до 12:30 на маршрутах 1, 5 и 6 будет остановлено движение троллейбусов.

Кроме того, у автобусов также будет изменения схемы движения. Речь идет о маршрутах №2, №23. С улицы Южно-Окружной до Садгоры движение будет осуществляться по маршруту Южно-Окружная, Героев Майдана, проспекту Независимости, улице Головной.

Для автобусных маршрутов №3, 4, 19 и 27 будет осуществляться с улицы Сторожинецкой, 4. Маршруты №11 и 12 будет доезжать до проспекта Независимости, то есть, речь идет о сокращении маршрута.

Автобусы маршрута №6 будут отправляться с улицы Киевской. Через улицу Головную будут направляться автобусы №5, 9 и 29. 

Что касается Садгорского маршрута, то есть, автобусов №10, 10а, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 36 и 37, то движение их будет осуществляться с улицы Головной, 119 - недалеко от городского военного комиссариата.

На маршрутах №24 и 8 автобусы будут отпарвляться с остановки "Школьная", с улицы Шолом Алейхема, 2.

По улицам Головной, на проспекте Независимости, Сторожинецкой, Ровенской, Кошевого, Киевской и Зарожанской будет организован объезд места забега. На перекрестке улиц Щербанюка и Героев Майдана (в районе улицы Марка Черемшины) будет организован выезд частного транспорта.

Платиновая Буковина

Ключові слова: черновцы транспорт, 21 мая 2017 кроссхилл

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