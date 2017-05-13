



Глава СММ ОБСЕ на Донбассе заявил о необходимости прекращения огня - 13.05.2017 16:32

В Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ выступил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан. Он призвал к немедленному прекращению огня на Донбассе и обеспечению наблюдателей безопасными условиями работы.

В своем заявлении Апакан отметил, что для сторон конфликта безопасность сотрудников СММ ОБСЕ и мирного населения восточных областей Украины, которые являются безоружными, должна быть главным приоритетом. Глава ОБСЕ отметил, что примерно три недели прошло с того момента, когда на Донбассе был подорван автомобиль ОБСЕ. В то же время, никаких положительных сдвигов в зоне АТО не наблюдается.

Ввиду этого Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе намерена ограничивать наблюдательную деятельность на востоке Украины. Причем, ни Минские договоры, ни слова представителей миссий не приведут к решению проблемы, отметил Апакан. По его словам, главное - чтобы данные обещания и обязательства выполнялись.

Напомним, что машина специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвалась в конце апреля на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Тогда один из патрульных погиб, двое человек получили ранения. По заявлениям террористов, авто наблюдателей отклонилось от запланированного маршрута. В то же время представители заявляют, что патрульная машина совершала плановый проезд по указанной дороге, и взрывное устройство было заложено специально. В связи с этим наблюдатели настаивают на проведении расследования.

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