Португалец прогнозирует начало Третьей мировой 13 мая 2017 года

- 13.05.2017 15:36
Португалец прогнозирует начало Третьей мировой 13 мая 2017 года

Мистик из Португалии Горацио Вильегас прославился тем, что сделал несколько удачных предсказаний. В частности, на его счету - сбывшийся прогноз победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. 

На этот раз Вильегас заявил о том, что Третья мировая война начнется сегодня, 13 мая 2017 года. В ядерном конфликте будут участвовать четыре страны, а именно - США, РФ, Северная Корея и Китай.

Считающий себя посланником Бога Горацио полагает, что начало разрушительной войны, которая продлится ровно шесть месяцев, начнется в сотую годовщину явления Божьей Матери в португальском городе Фатиме. Богоматерь явилась трем португальским пастухам и сообщила о завершении Первой и начале Второй Мировой войны.

Отметим, что Католическая церковь признала произошедшее столетие назад событие истинным чудом.

Так, в 2015 году Вильегас заявил, что Трамп одержит победу на выборах президента в США, что позволит ему стать "королем иллюминатов". Кроме того, Трамп станет тем, кто развяжет Третью мировую войну. Мистик сообщил, что последний раз явление Девы Марии в Фатиме произошло 13 октября 1917 года. Тогда Богоматерь сообщила, что война подходит к концу, и солдатам предстоит вернуться в свои дома. Основываясь на этом, Вильегас прогнозирует, что 13 октября нынешнего года Третья мировая закончится.

Платиновая Буковина

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