



В Турции со скалы сорвался автобус с туристами - 13.05.2017 15:08

В Турции, в юго-западной части страны 13 мая произошла дорожная авария. С утеса упал туристический автобус с пассажирами на борту. Происшествие случилось неподалеку от города Мармарис.

Сообщается, что 11 человек ранены, 20 людей погибли в результате данного ДТП. Из числа погибших большинство составляют женщины и дети, граждане Турции, которые направлялись из района Буджи провинции Измир в Мармарис.

Дорогу, на которой случилось дорожно-транспортное происшествие, временно закрыли для движения транспорта.

Предварительно известно о том, что авария случилась по вине водителя - он не правился с управлением. 17 человек погибли на месте происшествия. При госпитализации скончались еще трое человек, не доехав до больницы.

Платиновая Буковина

Всі новини