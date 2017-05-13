В Турции со скалы сорвался автобус с туристами- 13.05.2017 15:08
В Турции, в юго-западной части страны 13 мая произошла дорожная авария. С утеса упал туристический автобус с пассажирами на борту. Происшествие случилось неподалеку от города Мармарис.
Сообщается, что 11 человек ранены, 20 людей погибли в результате данного ДТП. Из числа погибших большинство составляют женщины и дети, граждане Турции, которые направлялись из района Буджи провинции Измир в Мармарис.
Дорогу, на которой случилось дорожно-транспортное происшествие, временно закрыли для движения транспорта.
Предварительно известно о том, что авария случилась по вине водителя - он не правился с управлением. 17 человек погибли на месте происшествия. При госпитализации скончались еще трое человек, не доехав до больницы.
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