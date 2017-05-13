Земле грозит повышение температуры на 1,5 градуса

- 13.05.2017 14:34
Земле грозит повышение температуры на 1,5 градуса

Глобальное потепление и связанные с ним проблемы становятся все ближе. Как утверждают ученые, уже совсем скоро средняя температура на нашей планете может увеличиться на 1,5 градуса. 

С таким заявлением выстукпила группа австралийских ученых, осуществивших анализ происходящих на земле процессов.

Напомним, что в Париже в 2015 году было подписано международное соглашение о снижении в атмосфере уровня углекислого газа. Если государства продолжат нарушать либо не соблюдать правила, предприсанные данным соглашением, то средняя температура воздуха на планете уже к 2026 году увеличится на 1,5 градуса. Вследствие этого начнутся изменения, которые уже нельзя будет обратить - таяние арктических ледников и связанное с этим затопление огромных территорий суши. В связи с этим ученые обращаются к общественности с призывом соблюдать Парижское климатическое соглашение. Иначе последствия могут быть самыми плачевными - вплоть до исчезновения человека на Земле.

Ранее известный физик-теоретик Стивен Хокинг перечислял угрозы, которые возникли перед человечеством. В первую очередь, людям необходимо бросить все усилия для освоения новых планет и поиска альтернативных источников энергии. А для этого у человека осталось, по словам Хокинга, не так уж и много времени.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: средняя температура воздуха на Земле, глобальное потепление

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Глава СММ ОБСЕ на Донбассе заявил о необходимости прекращения огня В Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ выступил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан. Он призвал к немедленному прекращению огня
- 13.05.2017 16:32
Португалец прогнозирует начало Третьей мировой 13 мая 2017 года Мистик из Португалии Горацио Вильегас прославился тем, что сделал несколько удачных предсказаний. В частности
- 13.05.2017 15:36
В Турции со скалы сорвался автобус с туристами В Турции, в юго-западной части страны 13 мая произошла дорожная авария. С утеса упал туристический автобус с пассажира
- 13.05.2017 15:08
Чем опасна нехватка витамина С Из самых важных для функционирования организма человека часто выделяют витамин С, также известный как аскорбиновая кислота
- 13.05.2017 14:06
В Чернівцях хочуть повернути історичну назву вулиці Нікітіна Восени 2016 року у Чернівцях замість вулиці Нікітіна з'явилася вулиця Капеланська. Жителі цієї вулиці планують домогтися для неї повернення
- 13.05.2017 12:19
Финал Евровидения 2017: известен новый фаворит Гранд-финал масштабного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится уже сегодня вечером. Начало показа - 13 мая в 22:00 по киевскому
- 13.05.2017 11:59
В Черновицкой ОГА согласовали работу летних лагерей на Буковине В 2017 году в рамках оздоровительной кампании на Буковине будет действовать 63 пришкольных лагеря, подразумевающие дневное пребывание детей
- 13.05.2017 10:39
Почему ЕС не отменит антироссийские санкции До тех пор, пока Крым остается под российской оккупацией, а на Донбассе продолжаются боевые действия, ни о каком снятии санкций с РФ речи быть не может
- 13.05.2017 10:29
Похолодание в Чреновцах привело к росту пациентов с ОРВИ На текущей неделе в Черновцах резко увеличилось количество пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями. В общей сложности
- 13.05.2017 09:45
Что может привести к отмене безвиза Европа стала еще ближе для украинцев, и вскоре в полной мере заработает безвизовый режим. Речь идет о механизме, который позволяет гражданам
- 13.05.2017 09:22

Всі новини