Земле грозит повышение температуры на 1,5 градуса- 13.05.2017 14:34
Глобальное потепление и связанные с ним проблемы становятся все ближе. Как утверждают ученые, уже совсем скоро средняя температура на нашей планете может увеличиться на 1,5 градуса.
С таким заявлением выстукпила группа австралийских ученых, осуществивших анализ происходящих на земле процессов.
Напомним, что в Париже в 2015 году было подписано международное соглашение о снижении в атмосфере уровня углекислого газа. Если государства продолжат нарушать либо не соблюдать правила, предприсанные данным соглашением, то средняя температура воздуха на планете уже к 2026 году увеличится на 1,5 градуса. Вследствие этого начнутся изменения, которые уже нельзя будет обратить - таяние арктических ледников и связанное с этим затопление огромных территорий суши. В связи с этим ученые обращаются к общественности с призывом соблюдать Парижское климатическое соглашение. Иначе последствия могут быть самыми плачевными - вплоть до исчезновения человека на Земле.
Ранее известный физик-теоретик Стивен Хокинг перечислял угрозы, которые возникли перед человечеством. В первую очередь, людям необходимо бросить все усилия для освоения новых планет и поиска альтернативных источников энергии. А для этого у человека осталось, по словам Хокинга, не так уж и много времени.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 13.05.2017 16:32
- 13.05.2017 15:36
- 13.05.2017 15:08
- 13.05.2017 14:06
- 13.05.2017 12:19
- 13.05.2017 11:59
- 13.05.2017 10:39
- 13.05.2017 10:29
- 13.05.2017 09:45
- 13.05.2017 09:22