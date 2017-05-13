



Земле грозит повышение температуры на 1,5 градуса - 13.05.2017 14:34

Глобальное потепление и связанные с ним проблемы становятся все ближе. Как утверждают ученые, уже совсем скоро средняя температура на нашей планете может увеличиться на 1,5 градуса.

С таким заявлением выстукпила группа австралийских ученых, осуществивших анализ происходящих на земле процессов.

Напомним, что в Париже в 2015 году было подписано международное соглашение о снижении в атмосфере уровня углекислого газа. Если государства продолжат нарушать либо не соблюдать правила, предприсанные данным соглашением, то средняя температура воздуха на планете уже к 2026 году увеличится на 1,5 градуса. Вследствие этого начнутся изменения, которые уже нельзя будет обратить - таяние арктических ледников и связанное с этим затопление огромных территорий суши. В связи с этим ученые обращаются к общественности с призывом соблюдать Парижское климатическое соглашение. Иначе последствия могут быть самыми плачевными - вплоть до исчезновения человека на Земле.

Ранее известный физик-теоретик Стивен Хокинг перечислял угрозы, которые возникли перед человечеством. В первую очередь, людям необходимо бросить все усилия для освоения новых планет и поиска альтернативных источников энергии. А для этого у человека осталось, по словам Хокинга, не так уж и много времени.

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