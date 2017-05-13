Чем опасна нехватка витамина С

- 13.05.2017 14:06
Чем опасна нехватка витамина С

Из самых важных для функционирования организма человека часто выделяют витамин С, также известный как аскорбиновая кислота. И на это есть серьезные причины - нехватка в организме этого витамина может привести к серьезнейшим последствиям.

В первую очередь витамин С является одним из наиболее мощных антиоксидантов. Он способствует замедлению процессов старения, помогает укрепить иммунитет, а значит, позволяет организму не заболеть или легче справиться с простудами и гриппом.

Недостаточное количество аскорбиновой кислоты в организме приводит к снижению защитных функций, а также сказывается на внешнем виде. Зачастую нехватка этого витамина наиболее остро ощущается в межсезонье, нередко весной. Это неудивительно, так как в этот период человек получат мало полезных веществ, к примеру, из-за нехватки солнечных лучей, отсутствия сезонных овощей и фруктов и так далее.

Нехватка витамина С в организме может быть острой и выраженной. И обе эти проблемы, как утверждают врачи, весьма опасны. Попробуем рассмотреть симптомы каждой из них. 

Так, при острой нехватке аскорбиновой кислоты у человека могут выпадать зубы, присутствовать проблемы в работе сердца, желудочно-кишечного тракта. Также нередко имеет место гипотония - пониженное кровяное давление.

Выраженная форма нехватки витамина С не так опасна, однако и она должна послужить серьезным сигналом для вас. Организм отображает выраженную нехватку витамина через быструю утомляемость и ломоту в теле, коровоточивость десен, апатию и слабость, боль в мышцах, а также сухость кожи.

Получая витамин С в продуктах питания либо в составе правильно подобранных витаминных комплексов, вы получите здоровый организм, красивую кожу с ровным цветом. Достаточное количество витаминов - это также стабильно хорошее настроение и крепкое здоровье, стойкость перед заболеваниями и инфекциями.

Платиновая Буковина

Ключові слова: витамин С, аскорбиновая кислота, гиповитаминоз

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