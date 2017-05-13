



В Чернівцях хочуть повернути історичну назву вулиці Нікітіна - 13.05.2017 12:19

Восени 2016 року у Чернівцях замість вулиці Нікітіна з'явилася вулиця Капеланська . Жителі цієї вулиці планують домогтися для неї повернення історичної назви. Саме про це йдеться в тексті нової петиції, яку зареєстрував Сергій Булгаков.

Станом на 13 травня під петицією залишили 33 підписи з 250 необхідних для розгляду. До кінця збору підписів лишається ще 20 днів.

Лейтенант Нікітін Павло Федорович був командиром танка, який першим прорвався у Чернівці, почавши тим самим звільнення міста від фашистських загарбників.

До речі, танк Т-34, на якому екіпаж Нікітіна в'їхав у Чернівці, встановлений в якості пам'ятника героїчному подвигу. Його може побачити кожен турист, який прибув у Чернівці по залізниці, оскільки нехай з ж/д вокзалу в центральну частину міста веде якраз по вулиці Гагаріна, де на розвилці на постаменті встановлений танк Нікітіна. А одна з прилеглих вулиць і є та сама Капеланська-Нікітіна.

До вашої уваги - 3D-панорами танку Нікітіна в Чернівцях:

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