



Финал Евровидения 2017: известен новый фаворит - 13.05.2017 11:59

Гранд-финал масштабного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится уже сегодня вечером. Начало показа - 13 мая в 22:00 по киевскому времени на телеканале UA:Перший.

Отметим, что в финале выступят представители 26 стран - представители Великобритании, Германии, Италии, Франции и Испании, а также Украины как хозяйки конкурса. Также по 10 финалистов определилось по итогам первого и второго полуфиналов. Видео выступлений финалистов можно посмотреть здесь и здесь .

Напомним, голосование осуществляется в соотношении 50:50 - голосованием зрителей и профессионального жюри от каждой страны.

К слову, букмекерские конторы неожиданно сменили фаворита нынешнего конкурса. Если ранее в качестве главного претендента на первое место на Евровидении-2017 рассматривался итальянец Франческо Габбани, то теперь в лидерах уже певец из Португалии Сальвадор Собрал. Интересно, что ранее букмекеры прогнозировали Собралу четвертое место на конкурсе.



Вполне вероятно, что шансы на победу Сальвадора увеличились не только благодаря его выступлению в первом полуфинале Евровидения-2017. Артист отдыхал в одном из столичных баров, где вместе с кавер-группой Groovin' High, где исполнил несколько каверов, а также собственных песен.

Так, на победу Сальвадора Собрала в финале Евровидения-2017 ставки принимаются с коэффициентом 2,5. В большом финале представитель Португалии выступит в первой половине шоу, под номером 11. Также вы можете ознакомиться с порядком выступлений всех артистов финала Евровидения-2017.

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