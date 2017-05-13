



Похолодание в Чреновцах привело к росту пациентов с ОРВИ - 13.05.2017 09:45

На текущей неделе в Черновцах резко увеличилось количество пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями. В общей сложности, за медицинской помощью по данному вопросу обратилось 1030 черновчан.

Медики объясняют рост количества заболевших резким похолоданием.

В областном лабораторном центре отмечают, что на этой неделе в Черновцах было зафиксировано 1030 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Из общего числа 751 пациент - это дети. Что касается госпитализации, то в медучреждения были направлены 23 черновчанина, среди которых 19 пациентов - дети. В целом, стоит отметить, что по сравнению с прошлой неделей, количество заболевших ОРВИ возросло на 19,8%.

Стоит отметить, что в последнее время, наоборот, фиксировалось постепенное снижение уровня заболеваемости.

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