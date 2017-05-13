



Что может привести к отмене безвиза - 13.05.2017 09:22

Европа стала еще ближе для украинцев, и вскоре в полной мере заработает безвизовый режим. Речь идет о механизме, который позволяет гражданам Украины свободно перемещаться по странам ЕС без необходимости оформлять визы. В то же время. напомним, обязательным условием для введения безвиза было создание механизма его приостановки. У ЕС появилась потенциальная возможность применения данного механизма.

По словам экспертов, приостановка действия безвизового режима может иметь место, если украинская сторона будет нарушать предприсанные правила. Также отмечается, что либерализацию бизового режима могут отменить в том случае, если в Украине не будет утвержден новый Трудовой кодекс.

Аналитики утверждают, что в целом, Трудовой кодекс на визовую политику не влияет. Однако среди требований ЕС касаемо безвиза числились изменения, которые позволят приблизить украинскую трудовую законодательную базу к европейским нормам.

Механизм приостановки безвизового режима может быть запущен, если возникнут миграционные проблемы, будут иметь место вопросы с несоблюдением прав человека. В таких случаях безвизовый режим скорее будет меняться, нежели отменен полностью.

О проблемах с безвизом, связанных с Трудовым кодексом Украины, также заявляла вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, есть острая необходимость внести изменения в законодательство, в частности, в плане антидискриминационных норм.

Платиновая Буковина

Всі новини