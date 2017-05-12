МОН вводит три коэффициента для ЗНО 2017

- 12.05.2017 17:19
МОН вводит три коэффициента для ЗНО 2017

Результаты внешнего независимого оценивания - ЗНО 2017 - в нынешнем году будут умножаться на три коэффициента. Как рассказала глава министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич, речь идет о региональном, отраслевом и сельском коэффициентах.

Данные коэфициенты, по словам министра, вводятся для того, чтобы уравновесить количество поступающих в вузы по всем украинским регионам. Так, чтобы стимулировать абитуриентов поступать в другие города, кроме, к примеру, Киева. Коэффициент для поступающих в столичные вузы будет составлять 1. Для поступающих во Львове, Харькове, Одессе, Днепре - 1,1, в эвакуированные вузы Донецкой и Луганской областей коэффициент составит 1,3. Что касается остальных регионов, то там коэффициент составит 1,2.

Что касается отраслевого коэффициента, то он ориентирован на естественно-технические специальности, чтобы оказать поддержку студентам, выбравшим сложные направления.

Конкурсный балл выпускников, которые обучаются в сельских населенных пунктах, будет умножаться на 1,2. Таким образом, им оказывается поддержка в доступе к качественному образованию.

Отметим, что регистрация через личные кабинеты для абитуриентов в нынешнем году будет открыта с 29 июня. Эту дату выбрали, чтобы регистрация кабинетов не совпала со временем подачи документов и не привела к "падению" серверов УЦОКО.

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