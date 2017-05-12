В мае назначен дополнительный поезд в Черновцы- 12.05.2017 16:18
В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что в мае в Черновцы будут направлены дополнительные поезда.
Как стало известно, дополнительные рейсы были назначены для того, чтобы обеспечить участникам полумарафона, который состоится в Черновцах, возможность добраться до места проведения, и вернуться обратно.
Так, речь идет о дополнительном поезде сообщением Киев - Ивано-Франковск - Черновцы (№249/250).
Рейсы из Киева назначены на 12, 19 и 26 мая. Из Черновцов в сторону столицы поезд будет отправляться 14, 21 и 28 мая.
Коментарі (0)
Другие новости:
МОН вводит три коэффициента для ЗНО 2017 Результаты внешнего независимого оценивания - ЗНО 2017 - в нынешнем году будут умножаться на три коэффициента. Как рассказала глава министерства образования
- 12.05.2017 17:19
- 12.05.2017 17:19
Финал Евровидения 2017: порядок выступлений 13 мая в Киеве состоится финальное шоу Евровидения-2017. Финальная часть песенных соревнований обещает быть интересной и красочной
- 12.05.2017 15:51
- 12.05.2017 15:51
Грузинский доброволец погиб в зоне АТО В четверг, 11 мая, в зоне проведени антитеррористической операции погиб грузинский офицер, воевавший на Донбассе в качестве добровольца - Давид Сихарулидзе.
- 12.05.2017 15:37
- 12.05.2017 15:37
Чиновника гоструда на Буковине судят за взятку В суд в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины прокуратура Черновицкой области передала обвинительный акт в отношении
- 12.05.2017 14:44
- 12.05.2017 14:44
Солнце полностью лишилось пятен На поверхности Солнца несколько дней подряд, как сообщают представители Национального аэрокосмического агентства США, не наблюдается ни одного темного пятн
- 12.05.2017 13:23
- 12.05.2017 13:23
Отказ от ряда продуктов улучшит состояние кожи Состояние нашей кожи отображает рацион нашего питания. Однообразное меню, излишек определенных веществ и нехватка других могут вызвать появление воспалений, сыпи
- 12.05.2017 12:34
- 12.05.2017 12:34
В Риме произошел взрыв 12 05 2017 В центральной части Рима, в районе Авентин, в пятницу, 12 мая, прогремели два взрыва.
- 12.05.2017 12:09
- 12.05.2017 12:09
Как ехать в Европу без визы Ориентировочно безвизовый режим для граждан Украины окончательно заработает с 11 июня. В связи с этим неудивительно, что в последнее время увеличились очеред
- 12.05.2017 11:40
- 12.05.2017 11:40
Второй полуфинал Евровидения 2017: десятка финалистов Накануне вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евовидение-2017. Так, определились еще 10 участников, которые выступят в рамках б
- 12.05.2017 10:15
- 12.05.2017 10:15
Вода в Пруте не соответствует бактериологическим нормам В предыдущие годы в связи с резким потеплением пляжный сезон в Черновцах начинался чуть ли не в конце апреля. В этом году открытие купального сезона
- 12.05.2017 09:56
- 12.05.2017 09:56