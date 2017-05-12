



В мае назначен дополнительный поезд в Черновцы - 12.05.2017 16:18

В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что в мае в Черновцы будут направлены дополнительные поезда.

Как стало известно, дополнительные рейсы были назначены для того, чтобы обеспечить участникам полумарафона, который состоится в Черновцах, возможность добраться до места проведения, и вернуться обратно.

Так, речь идет о дополнительном поезде сообщением Киев - Ивано-Франковск - Черновцы (№249/250).

Рейсы из Киева назначены на 12, 19 и 26 мая. Из Черновцов в сторону столицы поезд будет отправляться 14, 21 и 28 мая.

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