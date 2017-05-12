Финал Евровидения 2017: порядок выступлений- 12.05.2017 15:51
13 мая в Киеве состоится финальное шоу Евровидения-2017. Финальная часть песенных соревнований обещает быть интересной и красочной. Отметим, что в финал сразу проходят представители стран так называемой большой пятерки - Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии, а также участники страны, которая принимает конкурс. От Украины, напомним, выступает группа O.Torvald - единственные рок-исполнители в нынешнем году. Они представят песню Time.
В прямом эфире в Украине Евровидение 2017 транслирует телеканал UA:Перший. Начало показа - в 22:00 по киевскому времени.
Полуфиналы состоялись 9 и 11 мая, и по итогам голосования каждого из них определились еще 20 финалистов. Мы ранее уже публиковали видео выступлений артистов первого и второго полуфиналов Евровидения-2017, которым удалось пройти в финальную часть конкурса.
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Также уже известен порядок, в котором участники Евровидения-2017 выйдут на сцену МВЦ в Киеве в рамках большого финала.
1. Израиль, Имри Зив - I Feel Alive
3. Польша, Кася Мось - Flashlight
3. Беларусь, NAVI - The Story of My Life
4. Австрия, Натан Трент - Running On Air
5. Армения, Арцвик - Fly With Me
6. Нидерланды, O'G3NE - Lights And Shadows
7. Молдова, SunStroke Project - Hey, Mamma!
8. Венгрия, Йоци Папай - Origo
9. Италия, Франческо Габбани - Occidentali’s Karma
10. Дания, Аня Ниссен - Where I Am
11. Португалия, Сальвадор Собрал - Amar pelos dois
12. Азербайджан, Dihaj - Sceletons
13. Хорватия, Жак Хоудек - My Friend
14. Австралия, Исайя Файрбрейс - Don’t Come Easy
15. Греция, Demy - This Is Love
16. Испания, Манель Наварро - Do It for Your Lover
17. Норвегия, JOWST - Grab The Moment
18. Великобритания, Люси Джонс - Never Give Up On You
19. Кипр, Овиг - Gravity
20. Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel It!
21. Германия, Левина - Perfect Life
22. Украина, O.Torvald - Time
23. Бельгия, Бланш - City Lihgts
24. Швеция, Робин Бенгтссон - I Can't Go On
25. Болгария, Кристиан Костов - Beutiful Mess
26. Франция, Альма - Requiem
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