Финал Евровидения 2017: порядок выступлений

- 12.05.2017 15:51
Финал Евровидения 2017: порядок выступлений

13 мая в Киеве состоится финальное шоу Евровидения-2017. Финальная часть песенных соревнований обещает быть интересной и красочной. Отметим, что в финал сразу проходят представители стран так называемой большой пятерки - Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии, а также участники страны, которая принимает конкурс. От Украины, напомним, выступает группа O.Torvald - единственные рок-исполнители в нынешнем году. Они представят песню Time.

В прямом эфире в Украине Евровидение 2017 транслирует телеканал UA:Перший. Начало показа - в 22:00 по киевскому времени.

Полуфиналы состоялись 9 и 11 мая, и по итогам голосования каждого из них определились еще 20 финалистов. Мы ранее уже публиковали видео выступлений артистов первого и второго полуфиналов Евровидения-2017, которым удалось пройти в финальную часть конкурса.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Также уже известен порядок, в котором участники Евровидения-2017 выйдут на сцену МВЦ в Киеве в рамках большого финала. 

1. Израиль,  Имри Зив - I Feel Alive
3. Польша, Кася Мось - Flashlight
3. Беларусь, NAVI - The Story of My Life
4. Австрия, Натан Трент - Running On Air
5. Армения, Арцвик - Fly With Me
6. Нидерланды, O'G3NE - Lights And Shadows
7. Молдова, SunStroke Project - Hey, Mamma!
8. Венгрия, Йоци Папай - Origo
9. Италия, Франческо Габбани - Occidentali’s Karma
10. Дания, Аня Ниссен - Where I Am
11. Португалия, Сальвадор Собрал - Amar pelos dois
12. Азербайджан, Dihaj - Sceletons
13. Хорватия, Жак Хоудек - My Friend
14. Австралия, Исайя Файрбрейс - Don’t Come Easy 
15. Греция, Demy - This Is Love
16. Испания, Манель Наварро - Do It for Your Lover
17. Норвегия, JOWST - Grab The Moment 
18. Великобритания, Люси Джонс - Never Give Up On You
19. Кипр, Овиг - Gravity 
20. Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel It!
21. Германия, Левина - Perfect Life 
22. Украина, O.Torvald - Time
23. Бельгия, Бланш - City Lihgts
24. Швеция, Робин Бенгтссон - I Can't Go On
25. Болгария, Кристиан Костов - Beutiful Mess
26. Франция, Альма - Requiem

Платиновая Буковина

Ключові слова: новости евровидения 2017, евровидение финал 2017, евровидение в украине 2017, евровидение 2017 финал где смотреть

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

МОН вводит три коэффициента для ЗНО 2017 Результаты внешнего независимого оценивания - ЗНО 2017 - в нынешнем году будут умножаться на три коэффициента. Как рассказала глава министерства образования
- 12.05.2017 17:19
В мае назначен дополнительный поезд в Черновцы В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что в мае в Черновцы будут направлены дополнительные поезда.
- 12.05.2017 16:18
Грузинский доброволец погиб в зоне АТО В четверг, 11 мая, в зоне проведени антитеррористической операции погиб грузинский офицер, воевавший на Донбассе в качестве добровольца - Давид Сихарулидзе.
- 12.05.2017 15:37
Чиновника гоструда на Буковине судят за взятку В суд в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины прокуратура Черновицкой области передала обвинительный акт в отношении
- 12.05.2017 14:44
Солнце полностью лишилось пятен На поверхности Солнца несколько дней подряд, как сообщают представители Национального аэрокосмического агентства США, не наблюдается ни одного темного пятн
- 12.05.2017 13:23
Отказ от ряда продуктов улучшит состояние кожи Состояние нашей кожи отображает рацион нашего питания. Однообразное меню, излишек определенных веществ и нехватка других могут вызвать появление воспалений, сыпи
- 12.05.2017 12:34
В Риме произошел взрыв 12 05 2017 В центральной части Рима, в районе Авентин, в пятницу, 12 мая, прогремели два взрыва.
- 12.05.2017 12:09
Как ехать в Европу без визы Ориентировочно безвизовый режим для граждан Украины окончательно заработает с 11 июня. В связи с этим неудивительно, что в последнее время увеличились очеред
- 12.05.2017 11:40
Второй полуфинал Евровидения 2017: десятка финалистов Накануне вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евовидение-2017. Так, определились еще 10 участников, которые выступят в рамках б
- 12.05.2017 10:15
Вода в Пруте не соответствует бактериологическим нормам В предыдущие годы в связи с резким потеплением пляжный сезон в Черновцах начинался чуть ли не в конце апреля. В этом году открытие купального сезона
- 12.05.2017 09:56

Всі новини