Финал Евровидения 2017: порядок выступлений - 12.05.2017 15:51

13 мая в Киеве состоится финальное шоу Евровидения-2017. Финальная часть песенных соревнований обещает быть интересной и красочной. Отметим, что в финал сразу проходят представители стран так называемой большой пятерки - Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии, а также участники страны, которая принимает конкурс. От Украины, напомним, выступает группа O.Torvald - единственные рок-исполнители в нынешнем году. Они представят песню Time.

В прямом эфире в Украине Евровидение 2017 транслирует телеканал UA:Перший. Начало показа - в 22:00 по киевскому времени.

Полуфиналы состоялись 9 и 11 мая, и по итогам голосования каждого из них определились еще 20 финалистов. Мы ранее уже публиковали видео выступлений артистов первого и второго полуфиналов Евровидения-2017, которым удалось пройти в финальную часть конкурса.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Также уже известен порядок, в котором участники Евровидения-2017 выйдут на сцену МВЦ в Киеве в рамках большого финала.

1. Израиль, Имри Зив - I Feel Alive

3. Польша, Кася Мось - Flashlight

3. Беларусь, NAVI - The Story of My Life

4. Австрия, Натан Трент - Running On Air

5. Армения, Арцвик - Fly With Me

6. Нидерланды, O'G3NE - Lights And Shadows

7. Молдова, SunStroke Project - Hey, Mamma!

8. Венгрия, Йоци Папай - Origo

9. Италия, Франческо Габбани - Occidentali’s Karma

10. Дания, Аня Ниссен - Where I Am

11. Португалия, Сальвадор Собрал - Amar pelos dois

12. Азербайджан, Dihaj - Sceletons

13. Хорватия, Жак Хоудек - My Friend

14. Австралия, Исайя Файрбрейс - Don’t Come Easy

15. Греция, Demy - This Is Love

16. Испания, Манель Наварро - Do It for Your Lover

17. Норвегия, JOWST - Grab The Moment

18. Великобритания, Люси Джонс - Never Give Up On You

19. Кипр, Овиг - Gravity

20. Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel It!

21. Германия, Левина - Perfect Life

22. Украина, O.Torvald - Time

23. Бельгия, Бланш - City Lihgts

24. Швеция, Робин Бенгтссон - I Can't Go On

25. Болгария, Кристиан Костов - Beutiful Mess

26. Франция, Альма - Requiem

