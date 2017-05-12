Чиновника гоструда на Буковине судят за взятку

- 12.05.2017 14:44
Чиновника гоструда на Буковине судят за взятку

В суд в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины прокуратура Черновицкой области передала обвинительный акт  в отношении руководителя одного из подразделений областного Управления гоструда. Обвинение касается получения неправомерного вознаграждения подозреваемым.

Так, 30 апреля после получения неправомерного денежного вознаграждения в размере 1500 долларов США сотрудниками прокуратуры Черновицкой области совместно с сотрудниками СБУ, следователями Главного управления Нацполиции, был задержан чиновник Управления Гоструда в Черновицкой области.

Сотрудник управления получил запрашиваемую им сумму за предоставление положительных выводов комиссии по расследованию факта смерти одного из руководителей областного государственного предприятия. Собственно, взятка требовалась за признание смерти человека несчастным случаем, связанным с производством.

Задержание взяточника произошло в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уже было завершено досудебное расследование по указаному уголовному производству. В суде будет решаться дальнйшая судьба чиновника.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: управление гоструда Буковина, взятки черновцы

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