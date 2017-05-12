



Солнце полностью лишилось пятен - 12.05.2017 13:23

На поверхности Солнца несколько дней подряд, как сообщают представители Национального аэрокосмического агентства США, не наблюдается ни одного темного пятна. Таким образом, речь идет о низкой активности Солнца, которую прогнозировали ранее.

В то же время, ученые утверждают, что для Земли такое поведение звезды может оказать не самое лучшее влияние. Среди всего прочего, в дальнейшем из-за снижения солнечной активности ультрафиолетовое излучение станет не таким интенсивным, из-за чего в верхних слоях атмосферы будет накапливаться космический мусор.

В случае, если на Солнце пятна не будут появляться в течение нескольких десятилетий, в ближайшее время Земле и ее жителям будет грозить наступление нового ледникового периода.

Согласно отдельным прогнозам, столь глобальные изменения климата возможны уже в 2020 году. Между тем, есть и другое мнение, согласно которому ряд ученых утверждает, что в мире уже начались процессы похолодания.

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