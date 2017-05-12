Отказ от ряда продуктов улучшит состояние кожи

- 12.05.2017 12:34
Отказ от ряда продуктов улучшит состояние кожи

Состояние нашей кожи отображает рацион нашего питания. Однообразное меню, излишек определенных веществ и нехватка других могут вызвать появление воспалений, сыпи, сухости кожи и даже преждевременных морщин, излишней жирности. Так, если вы питаетесь достаточно разнообразно, возможно, стоит исключить из вашего режима употребление всего четырех веществ.

Соль известна тем, что в первую очередь она задерживает в тканях организма жидкость. До литра жидкости сохраняется в тканях из-за всего одного грамма соли. На лице это отображается в виде отеков и мешков под глазами. Так что количество потребляемой соли стоит снизить, а объемы випиваемой воды, наоборот, увеличить. Питьевой режим позволит улучшить состояние кожи, ускорить обмен веществ и предотвратить растягивание кожи из-за отеков.

Считается, что молоко во взрослом возрасте не усваивается полностью, и пользы от него мало. Причина этого - в наличии в молоке гормона прогестола. Этот белок также провоцирует закупоривание пор, повышенную жирность кожи, а также нередко вызывает акне. При этом, употребление кисломолочных продуктов только пойдет на пользу, едь эффект прогестола снижается за счет присутствующих в кисломолочных продуктах бифидобактерий.

Употребление кофе вызывает выработку кортизола - гормона радости. Однако эффект пропадает уже через 15 минут после выпитой чашки кофе, и организму требуется снова восполнять ресурсы. Так, если вы чрезмерно увлекаетесь кофе, вы можете приблизить процессы старения и сухости кожи.

Из-за употребления сладкого, избытка сахара и продуктов из рафинированной муки можно заполучить проблемы в виде второго подбородка и пухлых щек. В этих местах из-за указанных продуктов увеличиваются жировые прослойки, возникает растяжение кожи, а также появляется акне, прыщи и угри.

Отказ от этих продуктов может быть менее ощутим при разнообразном и правильном питании, однако для кожи он будет крайне полезен. Изменения вы сможете заметить уже через месяц после отказа от них!

 

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