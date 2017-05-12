



Вода в Пруте не соответствует бактериологическим нормам - 12.05.2017 09:56

В предыдущие годы в связи с резким потеплением пляжный сезон в Черновцах начинался чуть ли не в конце апреля. В этом году открытие купального сезона явно задержится по ряду причин, причем, не только погодных.

В то же время, исследования воды в открытых водоемах и местах, открытых для купания, уже были инициированы областным лабораторным центром с начала мая.

По словам исполняющего обязанности директора госучреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Наталия Гопко, пробы воды брались из реки Прут с территории городского пляжа, из реки Днестр в Кельменецком районе, недалеко от села Грушевцы, а также из озера, которое находится в селе Коровия Глыбокского района неподалеку от комплекса "ЛаНаДили".

Гопко отметила, что образцы воды из Днестра и озера не показали никаких отклонений. В то же время, из Прута было взято три пробы, и по бактериологическим показателям ни одна из них не соответствовала нормам. Глава лабораторного центра отметила, что несмотря на тот факт, что купальный сезон пока еще не стартовал ввиду холодной погоды, за качеством воды до его начала в лабораторном центре продолжат тщательно наблюдать и предупреждать население в случае необходимости о озможных опасностях.

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