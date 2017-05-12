



Украина получит безвиз с 35 странами дополнительно - 12.05.2017 09:32

После официального введения в силу действия безвизового режима для Украины с ЕС, украинцы смогут также воспользоваться преимуществами безвизового режима с более чем 35 странами Азии и Латинской Америки. Как отметил президент Украины Петр Порошенко, безвиз с этими странами автоматически заработает после того, как будет окончательно утверждено соглашение с ЕС.

Объясняется это тем, что все эти страны имеют безвизовый режим с Евросоюзом.

Также президент Украины отметил, что граждане Украины получат возможность осущесвлять поездки без неоходимости оформления виз в страны, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами Евросоюза. Это Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария.

Напомним, Совет Европейского Союза 11 мая провел окончательное голосование по предоставлению Украине безвизового режима. На сайте Совета ЕС было опубликовано соответствующее решение.

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