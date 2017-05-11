Украинцы оформили 3,3 миллиона биометрических загранпаспортов

- 11.05.2017 17:18
Украинцы оформили 3,3 миллиона биометрических загранпаспортов

По состоянию на 11 мая 2017 года примерно 3,3 миллиона граждан Украины оформили биометрические паспорта для выезда за границу.

Такие данные озвучил Сергей Гунько, глава пресс-центра Государственной миграционной службы Украины.

3,3 миллиона украинцев - это общее количество оформивших на сегодняшний день биометрические загранпаспорта. К слову, только за последний месяц около 100 тысяч человек стали обладателями таких документов. Наличие биометрического паспорта является обязательным условием для осуществления безвизовых поездок в страны Евросоюза.

К слову, сегодня, 11 мая, в Совете ЕС состоялось официальное голосование за предоставление гражданам Украины безвиза. На сайте ведомства было опубликовано официальное решение Совета Евросоюза. В нем отмечается важность для Украины принятия данного решения, которое направлено в первую очередь на укрепление связей между народами стран ЕС и Украины. В случае, если в связи с безвизом возникнуть проблемы безопасности и миграции, джействие безвизового режима будет прекращено. Для этих целей был разработан специальный механизм.

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Ключові слова: биометрический загранпаспорт Украина, загран паспорт в Украине

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