Украинцы оформили 3,3 миллиона биометрических загранпаспортов- 11.05.2017 17:18
По состоянию на 11 мая 2017 года примерно 3,3 миллиона граждан Украины оформили биометрические паспорта для выезда за границу.
Такие данные озвучил Сергей Гунько, глава пресс-центра Государственной миграционной службы Украины.
3,3 миллиона украинцев - это общее количество оформивших на сегодняшний день биометрические загранпаспорта. К слову, только за последний месяц около 100 тысяч человек стали обладателями таких документов. Наличие биометрического паспорта является обязательным условием для осуществления безвизовых поездок в страны Евросоюза.
К слову, сегодня, 11 мая, в Совете ЕС состоялось официальное голосование за предоставление гражданам Украины безвиза. На сайте ведомства было опубликовано официальное решение Совета Евросоюза. В нем отмечается важность для Украины принятия данного решения, которое направлено в первую очередь на укрепление связей между народами стран ЕС и Украины. В случае, если в связи с безвизом возникнуть проблемы безопасности и миграции, джействие безвизового режима будет прекращено. Для этих целей был разработан специальный механизм.
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