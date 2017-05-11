Почему соль важна для организма

- 11.05.2017 15:44
Почему соль важна для организма

Влиянию соли на организм человека уделяется достаточное внимание со стороны исследователей. Более подробные результаты влияния соли удалось получить на базе результатов исследований при участии лабораторных грызунов. Кроме того, в отдельном исследовании принимали участие космонавты.

Мнение насчет соли складывалось не самое лучшее, и в народе ее даже называют "белой смертью". Так, соль считаласьб крайне вредной для организма - ее советовали ограничивать при соблюдении определенных диет, да и в целом соль задерживает жидкость в организме.

Для одного из исследований были приглашены проведшие примерно месяц в изоллированном месте космонавты. Территория, где они находились, имитировала космическое пространство. Было установлено, что у тех космонавтов, которые в пищу принимали соль, гораздо реже возникало чувство жажды. Однако вместе с тем, у них увеличился объем мочи и усилилось чувство голода. При этом, по результатам анализа крови, в организме у них количество натрия оставалось на прежнем уровне, вне зависимости от того, в каком количестве участники эксперимента употребляли соль. При этом, у принимавших соль в пищу были обнаружены глюкокортикоидные гормоны, принимающие участие в процессах метаболизма.

Второй эксперимент, который касался лабораторных мышей, показал следующие результаты. Употреблявшие большее количество соли животные теряли больше калорий. Объясняется это так - в организме спод воздействием соли разрушался жир, из-за чего организм мышей освобождался от воды. В ходе данного процесса требовалось больше энергии, из-за чего мыши хотели есть больше. По утверждениям ученых, соль необходима человеку для нормальной жизнедеятельности, и исключать ее полностью из рациона нельзя, ведь она принимает участие в передаче нервных импульсов, что является одним из фундаментальных процессов организма.

Платиновая Буковина

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