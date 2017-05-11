



Почему соль важна для организма - 11.05.2017 15:44

Влиянию соли на организм человека уделяется достаточное внимание со стороны исследователей. Более подробные результаты влияния соли удалось получить на базе результатов исследований при участии лабораторных грызунов. Кроме того, в отдельном исследовании принимали участие космонавты.

Мнение насчет соли складывалось не самое лучшее, и в народе ее даже называют "белой смертью". Так, соль считаласьб крайне вредной для организма - ее советовали ограничивать при соблюдении определенных диет, да и в целом соль задерживает жидкость в организме.

Для одного из исследований были приглашены проведшие примерно месяц в изоллированном месте космонавты. Территория, где они находились, имитировала космическое пространство. Было установлено, что у тех космонавтов, которые в пищу принимали соль, гораздо реже возникало чувство жажды. Однако вместе с тем, у них увеличился объем мочи и усилилось чувство голода. При этом, по результатам анализа крови, в организме у них количество натрия оставалось на прежнем уровне, вне зависимости от того, в каком количестве участники эксперимента употребляли соль. При этом, у принимавших соль в пищу были обнаружены глюкокортикоидные гормоны, принимающие участие в процессах метаболизма.

Второй эксперимент, который касался лабораторных мышей, показал следующие результаты. Употреблявшие большее количество соли животные теряли больше калорий. Объясняется это так - в организме спод воздействием соли разрушался жир, из-за чего организм мышей освобождался от воды. В ходе данного процесса требовалось больше энергии, из-за чего мыши хотели есть больше. По утверждениям ученых, соль необходима человеку для нормальной жизнедеятельности, и исключать ее полностью из рациона нельзя, ведь она принимает участие в передаче нервных импульсов, что является одним из фундаментальных процессов организма.

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