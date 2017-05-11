



Двое украинских военных подорвались на мине - 11.05.2017 14:57

В пресс-центре штаба антитеррористической операции на Донбассе сообщают о потерях из числа украинских военных в зоне конфликта.

Как стало известно, украинский сапер погиб во время выполнения боевого задания.

На неизвестном взрывном устройстве во время разминирования подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад. Отметим, что личный состав этой бригады выполняет на Донецком направлении боевые задания. Так, в результате взрыва один из военнослужащих погиб на месте происшествия, второй был ранен и госпитализирован.

Обстоятельства данного происшествия уточняются. На место прибыли сотрудники Военной службы правопорядка.

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