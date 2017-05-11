Вместо пенсионного возраста повысят страховой стаж

- 11.05.2017 12:10
Вместо пенсионного возраста повысят страховой стаж

По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, Украина остро нуждается в пенсионной реформе. Дело в том, что Пенсионный фонд имеет дефицит 145 миллиардов гривен, что равняется 6% ВВП и превышает затраты страны на оборону.

В то же время, размеры пенсии в Украине мизерные, и Пенсионный фонд может выплачивать только половину пенсий из собственных средств. Так, для повышения пенсий из государственного бюджета необходимо выделение дополнительных дотаций. Из-за этого на финансирование других программ будет меньше финансов. То есть, не хватит в достаточной мере для медицины, образования, армии. Министр подвел итог, что необходимо реформировать пенсионную систему, увеличивать доходы Пенсионного фонда, поскольку нынешнее положение вещей является тупиковым.

Андрей Рева подчеркнул, что в существующем меморандуме с Международным валютным фондом требования о повышении пенсионного возраста нет. Ранее такое требование имело место, но не сейчас. В то же время, должна существовать альтернатива данного решения. В связи с этим было принято решение о повышении страхового стажа.

По словам министра, минимальный страховой стаж в Украине на сегодняшний день составляет 15 лет, и в дальнейшем его предлагается довести до предусмотренного законодательством уровня в 35 лет.

В планы украинского правительства входит отмена ограничений для работающих пенсионеров. На сегодняшний день работающие пенсионеры получают на руки только 85% пенсий. После вступления в силу изменений, то есть, с 1 октября, данное ограничение будет отменено.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: пенсионный возраст Украина, страховой стаж Украина, пенсионная реформа в Украине

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