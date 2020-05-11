В ЦЕРНе заработал более мощный ускоритель

- 11.05.2017 11:35
В ЦЕРНе заработал более мощный ускоритель

Новый ускоритель протонов под названием Linac 4 был запущен в Европейском центре ядерных исследований. Предполагается, что с его помощью ученые повысят производительность Большого адронного коллайдера.

Отмечается, что новый ускоритель позволит зарядженным частицам достигать показателей энергии в 160 миллионов электрон-вольт. Данный показатель в три раза больше, чем у предыдущего ускорителя. Данный уровень, согласно планам исследователей, позволит делать новые открытия.

Руководитель проекта Linac 4 Маурицио Вретенар отмечает, что на сегодняшний день главной задачей является представление будущего. По его словам, создание подобных машин и изучение их работу требует достаточно много времени. В связи с этим в функционировании и пользе таких машин нужно быть уверенными уже на стадии создания.

Фредерик Бордри, который является техническим директором ЦЕРНа, отмечает, что физика использует массу статистических показателей. Для совершения новых открытий требуется много работы с протонами, количество которых должно быть многочисленным. В связи с этим требуется максимально качественная, интенсивная и производительная работа оборудования, на которой будут основываться будущие открытия.

Исследователи ЦЕРНа предполагают, что с помощью нового ускорителя им удастся обнаружить новые частицы, пока что неизвестные науке. Это в будущем может оказать влияние на развитие медицины, продвинуться в борьбе с раком. Также ученые не исключают возможности, что ускоритель Linac 4 позволит узнать больше о том, как зародилась Вселенная.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: новый ускоритель ЦЕРН, Linac 4, БАК, большой адронный коллайдер

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