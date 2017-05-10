Второй полуфинал Евровидения 2017: порядок выступлений- 11.05.2017 11:00
Второй полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение-2017 состоится сегодня, 11 мая. В прямой трансляции шоу можно будет посмотреть традиционно на канале UA:Перший. Начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени.
Ниже представляем вашему вниманию список конкурсантов в порядке их выхода на главную сцену Международного выставочного центра, и песни, которые они представят на суд телезрителей. Отметим, что международные коллективы судей уже выставили свои оценки накануне.
Тияна Богичевич, Сербия - In Too Deep
Натан Трент, Австрия - Running On Air
Яна Бурческа, Македония - Dance Alone
Клаудия Фаниелло, Мальта - Breathlessly
Илинка и Алекс Флоря, Румыния - Yodel It!
O'G3NE, Нидерланды - Lights and Shadows
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Йоци Папаи, Венгрия - Origo
Аня Ниссен, Дания - Where I Am
Брендан Мюррей, Ирландия - Dying to Try
Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино - Grab the Moment
Timebelle, Швейцария - Apollo
NAVIBAND, Беларусь - "Гісторыя майго жыцця"
Кристиан Костов, Болгария - Beautiful Mess
Fusedmarc, Литва - Rain of Revolution
Койт Тооме и Лаура, Эстония - Verona
IMRI, Израиль - I Feel Alive
Отметим, что десять конкурсантов из второго полуфинала, которые наберут наибольшее количество очков по результатам голосования, пройдут в большой финал. К слову, помимо представилей "большой пятерки" стран и принимающей стороны - Украины, уже определены десять конкурсантов по результатам первого полуфинала, которым предстоит повторить своим выступления. Посмотреть их выступления можно здесь.
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