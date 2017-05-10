Второй полуфинал Евровидения 2017: порядок выступлений

- 11.05.2017 11:00
Второй полуфинал Евровидения 2017: порядок выступлений

Второй полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение-2017 состоится сегодня, 11 мая. В прямой трансляции шоу можно будет посмотреть традиционно на канале UA:Перший. Начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени.

Ниже представляем вашему вниманию список конкурсантов в порядке их выхода на главную сцену Международного выставочного центра, и песни, которые они представят на суд телезрителей. Отметим, что международные коллективы судей уже выставили свои оценки накануне.

Тияна Богичевич, Сербия  - In Too Deep

Натан Трент, Австрия - Running On Air

Яна Бурческа, Македония - Dance Alone

Клаудия Фаниелло, Мальта - Breathlessly

Илинка и Алекс Флоря, Румыния - Yodel It!

O'G3NE, Нидерланды - Lights and Shadows

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Йоци Папаи, Венгрия - Origo

Аня Ниссен, Дания - Where I Am

Брендан Мюррей, Ирландия - Dying to Try

Валентина Монетта и Джимии Уилсон, Сан-Марино - Grab the Moment

Timebelle, Швейцария - Apollo

NAVIBAND, Беларусь - "Гісторыя майго жыцця"

Кристиан Костов, Болгария - Beautiful Mess

Fusedmarc, Литва - Rain of Revolution

Койт Тооме и Лаура, Эстония - Verona

IMRI, Израиль - I Feel Alive

Отметим, что десять конкурсантов из второго полуфинала, которые наберут наибольшее количество очков по результатам голосования, пройдут в большой финал. К слову, помимо представилей "большой пятерки" стран и принимающей стороны - Украины, уже определены десять конкурсантов по результатам первого полуфинала, которым предстоит повторить своим выступления. Посмотреть их выступления можно здесь.

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