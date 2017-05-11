



Где в Черновцах нет воды 11 05 2017 - 11.05.2017 10:54

В Черновцах в четверг, 11 мая, до 24:00 - локальное отключение водоснабжения.

По информации пресс-службы Черновицкого городского совета, отключение от водоснабжения будет иметь место в центральной части и связано с ликвиацией утечки холодной воды на пересечении улиц Переяславская - Льва Толстого.

Таким образом, воды не будет до полуночи на следующих улицах - Переяславская, Горького, Заньковецкой, Льва Толстого, Ивана Богуна, Богдана Хмельницкого, тупик Богдана Хмельницкого, а также на площади Филармонии и прилегающих улицах.

После 0:00 12 мая водоснабжение должно быть восстановлено.

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