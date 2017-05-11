



Ночной взрыв в Николаеве 11 05 2017 - 11.05.2017 10:25

Неизвестные лица в Николаеве осуществили взрыв в отделении банка "Пивденный". Как отмечается, в результате взрыва была повреждена дверь банка, и окна квартир в близлежащих домах были выбиты взрывной волной.

Представители полиции отмечают, что взрыв прогремел ночью 11 мая в здании по проспекту Центральному (район улицы вторая Слободская).

Предварительные данные свидетельствуют о том, что пострадавших в результате взрыва нет. В то же время, взрывом были повреждены двери банка, обломки от которых разлетелись на 20 метров в радиусе. В близстоящих зданиях в квартирах 3 и 4 этажей из окон повылетали стекла.

Взрыв шокировал местных жителей - многие повыбегали из жилищ на улицу. На место происшествия прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, оперативные группы Национальной полиции, пиротехническая группа, а также 5 экипажей патрульной полиции.

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