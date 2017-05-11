Ночной взрыв в Николаеве 11 05 2017- 11.05.2017 10:25
Неизвестные лица в Николаеве осуществили взрыв в отделении банка "Пивденный". Как отмечается, в результате взрыва была повреждена дверь банка, и окна квартир в близлежащих домах были выбиты взрывной волной.
Представители полиции отмечают, что взрыв прогремел ночью 11 мая в здании по проспекту Центральному (район улицы вторая Слободская).
Предварительные данные свидетельствуют о том, что пострадавших в результате взрыва нет. В то же время, взрывом были повреждены двери банка, обломки от которых разлетелись на 20 метров в радиусе. В близстоящих зданиях в квартирах 3 и 4 этажей из окон повылетали стекла.
Взрыв шокировал местных жителей - многие повыбегали из жилищ на улицу. На место происшествия прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, оперативные группы Национальной полиции, пиротехническая группа, а также 5 экипажей патрульной полиции.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 11.05.2017 11:00
- 11.05.2017 10:54
- 10.05.2017 17:07
- 10.05.2017 15:56
- 10.05.2017 15:14
- 10.05.2017 14:37
- 10.05.2017 13:43
- 10.05.2017 13:22
- 10.05.2017 12:06
- 10.05.2017 11:24