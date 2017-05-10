



США проследит за военными учениями РФ - 10.05.2017 17:07

Воздушное и морское пространство рядом с Прибалтикой США планируют взять под контроль, направив в Балтийское море корабли и авиацию.

Данные мероприятия связаны с усилением наблюдений за передвижением российских войск рядом с прибалтийским регионом. Отметим, что будущим летом РФ запланировала крупные военные учения "Запад-2017".

Так, американские корабли будут направлены в ближайшее время в Балтийское море. Контроль воздушного простанства в регионе со стороны НАТО Соединенные штаты возьмут на себя в августе и сентябре текущего года.

Отметим, что РФ проводят военные учения "Запад" раз в четыре года. В нынешнем году планируется проведение учений на западе России, в которых примет участие Калининград и Беларусь. Количество российских военных, задействованных в учениях, колеблется от 70 до 100 тысяч. Они будут постоянно находиться в регионе и могут использовать модернизацию определенного оборудования, которое также будет базироваться здесь. Так, в Калининграде предполагается оснастить средства ПВО ракетными комплексами "Искандер".

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