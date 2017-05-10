



В Италии продают хамон в шоколаде - 10.05.2017 15:56

Сочетание хамона и шоколада для многих из нах покажется чудовищным, однако так не думают в испанской кондитерской Casa Fuentes, что в городе Оливенса. Здесь покупателям предлагают необыкновенное лакомство, получившее название Chachos.

Владелец кондитерской Хосе Игнасио Родригес, который является потомственным кондитером, рассказывает о деликатесе. В конфеты и батончики с тремя видами шоколада - белым, черным или молочным - заключен лучший хамон региона. Это необычное лакомство создавалось примерно год. Как отмечают в Casa Fuentes, при нарезке хамона остаются мелкие кусочки мяса. Чтобы не терять кусочки национального итальянского деликатеса, их высушивают, смешивают со сливками, после чего добавляют в шоколад.

Родригес отмечает, что кусочки хамона в сладостях не превышают размеры 2 мм, потому они придают шоколадкам необычный и характерный привкус. Также кондитер подчеркнул, что сочетание сладкого и соленого является довольно сложным, и не каждый повар или кондитер сможет преуспеть в этом задании, однако авторам его проекта удалось достичь успеха.

Chachos можно считать здоровым продуктом, в особенности, если речь идет о сладостях с черным шоколадом, польза которого неоднократно доказана учеными. В связи с этим создатели надеются, что сладости с хамоном обретут небывалую популярность. В фирменных кондитерских Casa Fuentes в Оливенсе и Бадахосе уже можно купить шоколад с хамоном - продажи стартовали с прошлой недели. Пока что Chachos продают на вес, однако в будущем планируется продажа фасованных конфет - в упаковках различного размера.

Хамон является национальным деликатесом Испании, потому неудивительно, что это лакомство активно применяется во многих видах деятельности, в том числе и в кондитерском искусстве. Так, в Гранаде этой весной начали продавать леденцы со вкусом хамона.

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