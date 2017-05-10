



Что Украина успела сделать за 2 года люстрации - 10.05.2017 15:14

На люстрацию чиновников в Украине запланировано десять лет, из которых уже два прошли. За это время власть удалось очистить, как отмечает глава департамента Министерства юстиции по вопросам люстрации Анастасия Задорожная, на 98%.

Чиновница отметила, что департамент с начала работы определить список из почти 5000 человек, которые вошли бы в число запрета на определенные должности. В реестре на настоящий момент числится 935 человек. Из них часть оказалась в списке автоматической люстрации.

Кроме того, часть людей из списка оставила должности еще до неачала люстрации. В некоторых случаях чиновникам удалось сохранить свои места, отмечает Задорожная. Такое случалось, когда некоторые должности были выведкены из-зпод действий статей закона по решению судов.

Глава люстрационного департамента отметила, что на повестке дня ведомства стоит рассмотрение судебных производств и изучение личных дел претендентов на государственные должности. В судах, по словам Задорожной, департамент выступает в качестве третьей стороны, и на сегодняшний день он участвует в более чем 50 делах. Из них большая часть касается попыток восстановиться в той или иной должности.

Платиновая Буковина

Всі новини