



В Либерии зафиксировали вспышку неизвестной болезни - 10.05.2017 14:37

От неизвестного заболевания в Либерии скончалось 12 человек. Симптомы неизвестной болезни схожи между желой лихорадкой и лихорадкой Эбола.



Всемирная организация здравоохранения отмечает, что общее количество заболевших составляет 28 человек, среди которых четверо - дети. 11-летний мальчик стал первым пациентом с неизвестной болезнью. Ребенка госпитализировали с рвотой и диареей. Через час после госпитализации мальчик скончался.

У пациентов с неизвестным заболеванием отмечаются помимо рвоты и диареи также спутанность сознания и головная боль. Проведенные анализы показывают, что у госпитализированных исключены заболевания желтой лихорадкой и вирусом Эбола.



Стало известно, что все из числа заболевших присутствовали на церемонии похорон религиозного лидера. Правительство Либерии обратилось к мировому сообществу с просьбой оказать помощь в раскрытии природы вируса.

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