



В Украине потеплеет через пару дней - 10.05.2017 13:43

В двух областях Украины - на Киевщине и Черниговщине - 10 мая прошли снегопады, о которых рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По словам главного метеоролога страны, внезапные снегопады были вызваны приходои очень холодных масс арктического воздуха. Холодный характер погода сохранит в течение двух суток, после чего последует постепенное потепление. Если будут осадки, то это будут преимущественно дожди.

Кульбида отметил, что в ближайшее время на большей части украинской территории температура воздуха составит +13... +18 градусов. На юге страны потеплеет до 20-25 градусов выше нуля.

Начальник Укргидрометцентра также подчеркнул, что для мая осадки в виде снега не являются чем-то из ряда вон выходящим. По его словам, в мае такие похолодания случаются достаточно редко, однако они все же имеют место быть, и не относятся к аномальным явлениям.

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