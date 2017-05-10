



На Львовщине скоростной поезд сбил человека - 10.05.2017 13:22

Под скоростным поездом Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Трускавец погиб мужчина. Трагедия произошла на территории Львовской области.

Информацию о происшествии сообщила спикер Львовской областной полиции Светлана Добровольская.

Инцидент случился 9 мая, во вторник, примерно в 22:20. Под колесами скоростного поезда сообщение Киев-Львов-Трускавец при подъезде состава ко Львову, неподалеку от села Куткир Бусского района, оказался мужчина. Происшествие завершилось смертельным исходом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские занимаются установлением личности погибшего, а также выясняют обстоятельства случившегося.

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