



На Буковине карантин из-за африканской чумы свиней - 10.05.2017 12:06

На территории Сокирянского района была обнаружена африканская чума свиней, в связи с чем с 5 мая были введены карантинные ограничения для части лесных угодий района.

Отметим, что неподалеку от села Василевка был обнаружен дикий кабан, у которого и выявили африканскую чуму свиней.

Так, карантинные органичения на указанной территории будут действовать 40 дней. В течение этого времени на жиовтноводческих рынках в Сокирянах и Новоднестровске запрещено осуществлять реализацию живых поросят.

Населенные пункты, расположенные возле места обнаружения зараженного животного, попали в каратинную зону. Это село Василевка, Раскопинский и Васильевский яры, Новоднестровск и село Ожево.

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