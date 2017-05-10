



Как повысить активность мозга - 10.05.2017 11:09

Мозг человека может работать активнее, как утверждают ученые Массачусетского института, и делятся способами достижения положительного эффекта.

Так, исследователи достаточно долго занимаются вопросом старческого слабоумия. В частности, болезнь Альцгеймера и аналогичных заболеваний касается в основном пожилых людей, однако и у этих болезней намечается тенденция к "омоложению", потому и молодые люди иногда могут заполучить подобный диагноз. Уже в 35 лет у некоторых людей может развиться ухудшение памяти, вызванное прогрессирующим заболеванием. Чтобы этого избежать, стоит заблаговременно озаботиться здоровьем своего мозга и подерживать его тонус с помощью соблюдения определенных правил.

Активность мозга, как удалось выяснить ученым, повышается с помощью физической активности. Если человек уделяет спорту достаточно времени и упражняется регулярно, это приводит в норму работу кровеносной системы. В связи с этим в мозг человека с кровью поступает достаточно кислорода, и он дольше остается активным.

Умеренные стрессы также могут быть иногда оплезны. Нередко многие могут замечать, что мозг начинает быстрее соображать в стрессовых ситуациях. Это происходит по причине старта определенных процессов, вызванных нестандартными ситуациями, в результате чего клетки начинают работать активнее. Важно помнить, что стрессами злоупотреблять нельзя - ведь речь идет об умеренности.

Также ученые отметили, что для здоровья мозга очень важно правильно питаться, уделять достаточно внимания занятиям спортом, соблюдать режим сна.

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