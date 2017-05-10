НБУ временно возглавит Яков Смолий- 10.05.2017 10:23
Первый заместитель главы НБУ Яков Смолий назначен с 10 мая исполняющим обязанности главы Национального банка Украины. С таким заявлением выступила представитель президента Украины в Верховной Раде - народный депутат Украины Ирина Луценко.
Отмечается, что Валерия Гонтарева сообщала о том, что уходит в отставку с поста главы Национального банка Украины. 5 мая стало известно, что Гонтарева намерена уйти в долгосрочный отпуск. Луценко отметила, что в случае необходимости Гонтареву могут вызвать в Верховную Раду для отчетности.
Кроме смены руководителя, других кадровых перестановок в Нацбанке пока что не предвидится.
Напомним, ранее в качестве будущего главы национального решгулятора рассматривался Владимир Лавренчук, глава правления "Райффайзен Банка Аваль", который является крупнейшим в Украине банком с иностранными инвестициями. В Конституции Украины прописано, что главу Национального банка Украины назначает украинский парламент по поданию президента. Срок нахождения в должности - 7 лет.
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