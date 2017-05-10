



В Черновцах пройдет фестиваль детского кино - 10.05.2017 09:12

Детский фестиваль-академию кино-театрального творчества "Золотой ключик" планируют третий раз провести в Украине. Стоит отметить, что обычно фестиваль проводится в несколько этапов, в хде которых определяются лучшие из юных дарований.

Генеральный продюсер "Золотого ключика" Александр Махотин отметил, что в нынешнем году в качестве основного места проведения фестиваля рассматриваются Черновцы.

По словам Мазотина, в Черновцах имеется множество различных интересных мест. Также этот город знаменит талантливыми детьми, о чем свидетельствуют предшествующие предконкурсные отборы.

Генпродюсер конкурса также отметил, что уже в ближайшее время будет решаться, станут ли Черновцы площадкой для проведения "Золотого ключика". Сейчас уже проводится работа над сценарием фестиваля. Предполагается, что в Черновцах также пройдут съемки фильма для детей.

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