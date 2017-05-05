



Крысы в Индии выпили конфискованный алкоголь - 05.05.2017 15:45

Полицейские из восточноо индийского штата Бихар сообщают о необычном инциденте. Несколько тысяч литров конфискованного алкоголя были уничтожены грызунами - спиртное выпили самые обычные крысы.

Отметим, что в указанном штате продажу и употребление спиртных напитков запретили в 2016 году. С того времени полиции удалось изъять более 900 тысяч литров спиртного. Конфискованный алкоголь хранился в нескольких полицейских участках как вещественное доказательство. Как отмечают сотрудники данных участков, большую часть конфиската уничтожили крысы, и по данному случаю уже была инициирована служебная проверка. Полицейским предстоит также уточнить, какое количество алкоголя было уничтожено, и подготовить соответствующий отчет.

Полицейских также предполагается проверить на предмет употребления спиртного. Если этот факт будет доказан, правоохранители будут уволены и осуждены за нарушение законодательства штата Бихар.

Отметим, что практически сразу после назначения на пост главного министра штата Нитиш Кумар ввел запрет на употребление спиртных напитков. Порядка 40 тысяч человек были арестованы за продажу и хранения алкоголя. За данное преступление нарушители в штате Бихар могут получить наказание до 10 лет лишения свободы.

К слову, "сухой закон" власти решили усилить с февраля 2017 года. Для ряда государственных служащих, судей и прочих чиновников запрещено употреблять спиртные напитки не только в штате Бихар, но и в любом уголке Индии и даже за рубежом.

Платиновая Буковина

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