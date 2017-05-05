



В Черновцах планируют восстановить два бассейна - 05.05.2017 14:36

В Черновцах планируют восстановить бассейн, который ранее действовал на территории стадиона "Буковина". И инвестировать в него готов один из местных предпринимателей.

Павел Полевой, которому принадлежит "Ледовая арена-Черновцы", отметил, что общество сможет воплотить в жизнь проект бассейна.

К слову, ранее глава управления физкультуры и спорта Черновицкого городского совета Дмитрий Макаренко заявлял о том, что в Черновцах планирует восстановить несколько бассейнов - один на стадионе "Буковина", а второй - в школе №27.

Для восстановления бассейна на стадионе финансирование возможно как из городского бюджета, так и в рамках сотрудничества. Город может профинансировать базу и чашу стадиона, а предприниматель может взять в работу уже остальную инфраструктуру.

Платиновая Буковина

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