



Еда может провоцировать головные боли - 05.05.2017 13:59

В числе продуктов питания, которые могут спровоцировать головную боль, находятся зеленые залаты, колбаса. а также вино и шоколад. К такому выводу пришли специалисты из Университета Калифорнии на основании проведенного исследования.

В целом, ученые отмечают, что если человек жалуется на постоянно возникающие головные боли, ему стоит пересмотреть свой рацион. По словам ученых, хронические мигрени возникают по причине активно размножающихся в различных блюдах патогенных микроорганизмов, попадающих в организм с едой.

Так, в рамках недавнего исследования специалисты тщательно изучили порядка 200 взятых у пациентов биологических образцов. У каждого из пациентов имелась проблема - головные боли. Так, были обнаружены микроэлементы, которые обитали в ротовой полости людей.

Так, если вас часто беспокоят головные боли, с большой вероятностью из своего меню стоит исключить шоколад, колбасные изделия и вино. Лечащий врач поможет составить полный список продуктов, который может стать причиной головных болей у конкретного человека.

Платиновая Буковина

Всі новини