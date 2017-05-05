



Студентка Оксфорда создала искусственную сетчатку глаза - 05.05.2017 11:54

Люди со слабым зрением могут решить свои проблемы благодаря изобретению студентки Оксфордского университета, которая смогла создать искусственную сетчатку. Как отмечается, в рамках предыдущих исследований для сетчатки использовались преимущественно твердые, жесткие материалы.

24-летняя студентка Оксфорда Ванесса Рестрепо-Шильд применила в лабораторных условиях биологические синтетические ткани, создав сетчатку мягких тканей. Результаты ее исследования вполне могут произвести настоящую революцию и сфере бионической имплантологии. Открытие может послужить началом для разработки менее инвазивных технологий с применением материалов, максимально приближенных по качествем и особенностям к тканям человеческого организма. Такие материалы могут успешно применяться в дальнейшем для лечения дегенеративных состояних глаз, к которым, к примеру, можно отнести пигментный ретинит.

Сетчатка глаза человека реагирует на свет, и от этой ее функции зависит то, как мы видим, насколько острое у нас зрение. По тому же принципу, чем больше пикселей, реагирующих на свет, имеет камера, тем качественнее получаются снимки. Сетчатка находится в задней части глаза человека, в ней присутствуют белковые клетки, задача которых состоит в трансформации света в электрические сигналы. Данные сигналы в свою очередь проходят через нервную систему, вызызвают у головного мозга ответную реакцию, в результате чего человек формирует картину сцены, на которую смотрит. Так можно объяснить принцип работы зрения.

По словам Рестрепо-Шильд, она всегда восхищалась способностями тела человека, и новое достижение может позволить создавать синтетические ткани, предназначенные для функционирования организма человека, которые не требуют использования живых клеток. Она выразила надежду, что данная технология позволит продвинуться в сфере создания мугких и биодеградируемых тканей, которые прийдут на смену тяжелым и жестким, требующим применения большого количества ресурсов.

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