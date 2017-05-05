



В Украине заработает закон о реорганизации больниц - 05.05.2017 11:43

Закон, предусматривающий совершенствование законодательной базы по вопросам здравоохранения в Украине, был принят Верховной Радой 6 апреля 2017 года. Спустя месяц, 6 мая, он вступает в сил, и в ноябре текущего года вводится в действие.

Предусмотренные в законе изменения касаются реформирования системы здравоохранения в Украине путем создания медицинских государственных и коммунальных учреждений, которые будут обладать достаточным уровне самостоятельности для предоставления населению своевременного и эффективного медицинского обслуживания.

Так, в учреждениях здравоохранения будет происходить реформирование организационно-правового статуса, а также финансирования. Сокращатьсуществующую сеть коммунальных и государственных учреждений здравоохранения не будут, так же, как и не будут приватизировать.

Согласно указанному закону, медицинские учреждения обретут статус предприятий. До настоящего момента их деятельность не отличалась от работы других бюджетных учреждений, где реализовывались советские нормы путем управления по вертикали. Так, руководство медучреждений не имело достаточной свободы действий и организовывало работу через реализацию приказов и росписей, приходящих "сверху". Теперь медицинские учреждения обретают большую самостоятельность и расширенные права, могут подписывать контракты, располагать собственным счетом и не привязывать к тарифной сетке заработные платы своим сотрудникам. Больницы также могут нанимать врачей ФОП по договорам поддряда. Речь идет о тех врачах, которые имеют регистрацию и лицензию для осуществления хозяйственной деятельности в медицинской практике.

Учреждения медицины первого звена, а также больницы 2 и 3 уровней оказания медицинской помощи могут подлежать реорганизации. Советы территориальных общин сел, поселков и городов, которые являются собственниками имущества, принимают решеие об измеении хозяйственно-правового статуса чреждения здравоохранения. Чтобы избежать случаев так называемого "произвола" со стороны руководства медицинского учреждения, предлагается создать Наблюдательный совет при нем, который будет выполнять функцию совещательного органа. Обязательным условием для работы больниц вторичного и третичного уровней будет наличие наблюдательного совета.

Реорганизация медучреждений - это длительный процесс, который будет осуществляться в несколько этапов, потому он может занять до года.

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