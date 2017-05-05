НБУ выпускает памятную монету к Евровидению-2017

- 05.05.2017 11:03
НБУ выпускает памятную монету к Евровидению-2017

11 мая 2017 в Украине будет выпущена в оборот памятная монета НБУ, приуроченная к проведению в Украине 62-го международного песенного конкурса Евровидение-2017. При изготовлении монеты номиналом 5 гривен был использован металл нейзильбер.

На зеркальном фоне на аверсе монеты находится стилистическое изображение панорамы Киева, с Архистратигом Михаилом. С обратной стороны на монете изображен логотип Евровидения-2017 - разноцветное монисто с сине-желтым сердцем внутри, слоган "CELEBRATE DIVERSITY" и фраза EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017.

Скульптор монеты - Антолий Демьяненко, а эскизы создавали художники Сергей Харук, Александр Харук и Владимир Таран. Виталий Андриянов выполнил программное моделирование. Сообщается, что монета выпускается тиражом 40 000 штук, потому гости Евровидения-2017 могут обзавестись такой монетой в память о конкурсе. Стоимость монеты составит 46 гривен за штуку.

Для онлайн-заказа памятная монета будет доступна в период с 5 по 15 мая 2017 года, и черз механизм предварительного заказа предполагается реализовать 20 000 штук. Один человек может осуществить предзаказ всего на одну монету. Кроме того, в региональных пунктах продажи Нацбанка Украины можно приобрести эту и другие украинские памятные монеты.

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Платиновая Буковина

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