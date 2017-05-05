В Черновцах будут демонтировать спутниковые тарелки

- 05.05.2017 09:56
В Черновцах будут демонтировать спутниковые тарелки

В Черновцах со следующие недели, а именно - с 10 мая - начинается принудительный демонтаж спутниковых тарелок. 

Как сообщил глава инспекции по благоустройству Черновцов Сергей Обшанский, штраф за размещение тарелок может достигать 1700 гривен. Начальник инспекции на своей странице в Facebook отметил, что для черновчан защита культурного наследия является обязанностью, а не приглашением.

Стоит отметить, что в инспекции по благоустройству еще в сентябре 2016 года отмечали, что установка телевизионных антенн и "тарелок" для приема спутникового сигнала будет караться штрафами. Такой порядок был установлен еще в 2014 году, и исполкомом городского совета Черновцов было принято соответствующее решение. В то же время, этому порядку с того времени никто строго не следовал.

Отмечается, что со следующей недели владельцы антенн должны провести демонтаж. Если реакции с их стороны не последует, то задачи по демонтажу будет выполнять МКП "Реклама" с дальнейшим возмещением расходов. Аналогичную схему использовали при демонтаже рекламных вывесок, нарушающих правила. По словам обшанского, при размещении антенны на центральном фасаде, ее следует перенести на крышу здания либо во внутренний двор. Речь идет об объектах, установленных на центральных фасадах зданий по улицам Университетская, И.Франко, Кобылянской, Леси Украинки, Головная, Заньковецкой, Героев Майдана, Богдана Хмельницкого, Театральной площади, Центральной площади, улицы Сагайдачного, Школьная, Русская, Шолом-Алейхема, Украинская, Шевченко, площади Филармонии, Пресвятой Марии.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: спутниковые тарелки черновцы, исторический ареал черновцы, охрана культурного наследия черновцы

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