ЗА сутки в зоне АТО пострадало 10 украинских военных

- 05.05.2017 09:19
ЗА сутки в зоне АТО пострадало 10 украинских военных

Обстрелы позиций украинских военных в зоне АТО с целью провокации продолжаются со стороны российско-террористических формирований. Запрошедшие сутки в результате обстрелов были ранены 10 военнослужащих ВСУ. В общей сложности по позициям сил АТО боевики открывали огонь 58 раз.

Обстрелы на Донецком направлении осуществлялись из минометов 12-мм и 82-мм калибров, из зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БМП, а также пулеметов крупного калибра. Под обстрелом оказались позиции украиснских силовиков в районе Луганского. По Зайцевому, Верхнеторецкому стрельба велаь из БМП, гранатометов зразличных систем, минометов 82-мм. Также были обстреляны позиции в районе шахты Бутовка, Авдеевки, Майорска, Новгородского. Также из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберныз пулеметов были обстреляны позиции в районе Каменки.

Что касается Луганского направления, то здесь стрельба осуществлялась из артиллерийских орудий, БМП, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов. Обстрелам подверглись позиции в районе Крымского, Попасной, Новозвановки. Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции сил АТО в районе Валуйского и Лобачево.

Приморское направление отметилось использованием вооружения БМП, минометов 82-мм и 120-мм калибров, крупнокалиберных пулеметов. Обстерляны были Павлополь, Красногоровка, Гнутово, Марьинка. Применялось также стрелковое оружие в районе Водяного. Здесь боевики использовали также крупнокалиберные пулеметы, а также противотанковые гранатометы. Новоселовка вторая, Широкино и Богдановка оказались под огнем стрелкового оружия.

Украинские силовики открывали огонь из стрелкового оружия, пулеметов крупных калибров и автоматических гранатометов с целью погасить огневую активность противника.

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Ключові слова: новости АТО 5 05 2017, обстрелы в зоне АТО

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