Нормандские переговоры берут паузу - Геращенко- 04.05.2017 15:13
По сообщению представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко, переговоры в Нормандском формате временно приостанавливаются.
Так, пауза в четырехстороннем переговорном процессе связана с выборами во Франции и Германии.
Геращенко отметила, что Франции предстоит в ближайшие несколько месяцев сформировать кабинет новоизбранного президента. В этот период основное внимание будет уделяться внутренней политике страны, а не иностранным делам и уж точно не Донбассу. Что касается Германии, то эта страна только входит в период выборов, которые предстоят к проведению будущей осенью.
Ирина Геращенко сообщает, что в США после выборов президента структуры, отвечающие за ряд направлений внешней политики, сейчас только формируются. Представитель Украины отметила, что РФ може использовать паузу в Нормандских переговорах, что оказывает безусловное влияние на переговоры в трехстороннем "минском" формате. Судя по всему, ряд вопросов, которые пока что заблокированы, продолжат быть таковыми.
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