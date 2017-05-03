



Нормандские переговоры берут паузу - Геращенко - 04.05.2017 15:13

По сообщению представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко, переговоры в Нормандском формате временно приостанавливаются.

Так, пауза в четырехстороннем переговорном процессе связана с выборами во Франции и Германии.

Геращенко отметила, что Франции предстоит в ближайшие несколько месяцев сформировать кабинет новоизбранного президента. В этот период основное внимание будет уделяться внутренней политике страны, а не иностранным делам и уж точно не Донбассу. Что касается Германии, то эта страна только входит в период выборов, которые предстоят к проведению будущей осенью.

Ирина Геращенко сообщает, что в США после выборов президента структуры, отвечающие за ряд направлений внешней политики, сейчас только формируются. Представитель Украины отметила, что РФ може использовать паузу в Нормандских переговорах, что оказывает безусловное влияние на переговоры в трехстороннем "минском" формате. Судя по всему, ряд вопросов, которые пока что заблокированы, продолжат быть таковыми.

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