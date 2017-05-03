



Чемпионат мира по мотокроссу в Черновцах 5-7 мая - 04.05.2017 15:07

Многоэтапные Чемпионаты и Кубки Мира ежегодно проводятся в различных странах. Стоит отметить, что в состав Международной Федерации Мотоспорта входит 112 государства.

Конгресс FIM 2016 года принял решение о проведении второго этапа Чемпионата Мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками на территории Украины, и местом проведения была выбрана трасса Международного спортивного центра "Суперкросс", которая находится в Черновцах. Так, соревнования намечены на 5-7 мая 2017 года. Примечательно, что для Украины в нынешнем году эти соревнования будут единственным мировым Чемпионатом по техническим видам спорта. Отметим также, что данные соревнования будут юбилейными для Чреновцов, поскольку ровно 25 лет назад в Черновцах состоялись первые мировые соревнования по мотокроссу.

Так, в рамках II этапа Чемпионата мира по мотокроссу выступят 40 экипажей из разных стран, в том числе из Нидерландов, Австрии, Германии, Чехии, Эстонии, Франции, Великобритании, Латвии, Литвы, Бельгии и Украины.

Лучшие экипажи мира будут сражаться за победу на трассе. Так, отметим, что в каждом заезде гонщикам необходимо будет преодолеть как можно быстрее каждый круг из 17 виражей, а также 14 трамплинов по воздуху длиной более 30 метров.

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