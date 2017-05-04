



Главные причины близорукости - 04.05.2017 12:11

Примерно половина выпускников школ и высших учебных заведений Германии страдают от близорукости. Среди основных причин проблем со зрением, как утверждают исследователи изх университета Майнца, является повальное увлечение мобильными устройствами - смартфонами и планшетами. Кроме того, современные подростки предпочитают проводить свое свободное время за обменом сообщениями и просматриванием ленты новостей в социальных сетях.



При этом, как показывают результаты исследования немецких ученых, количество людей с миопией (близорукостью) продолжает стремительно увеличиваться.

Так, многим приходится проводить массу времени за изучением литературы по учебе, и чтение в неправильных условиях ухудшает зрение. Также нередко студенты читают книги в электронном варианте с помощью гаджетов. Однако использование устройств в личных целях является наиболее распространенным и занимает у студентов и школьников огромное количество времени. Ученые называют сегодняшний показатели критическими.

Профессор Ансельм Юнеман, который является заведующим офтальмологическим отделением университетской больницы Ростока, отмечает, что в дальнейшем ситуация может только усугубиться. Причем, по его словам, дело даже не в том, что современные люди, в том числе и подростки, проводят время, уткнувшись в экраны мобильных устройств. Речь идет о том, что люди стали намного меньше находиться на улице. Органы зрения не получают достаточной нагрузки, что приводит к их деградации и, следовательно, ослаблению зрения.

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