



Жадная колумбийка съела 9 тысяч долларов - 04.05.2017 11:56

90 купюр номиналом 100 долларов каждая стали необычной трапезой 28-летней колумбийки. Женщина решила проглотить деньги, чтобы они не могли достаться ее бывшему мужу.

Как отмечают представители прокуратуры департамента Сантандер, женщина решила уничтожить таким способом часть денег, которые были совместно нажиты с ее супругом. Однако воплотить в жизнь свою затею колумбийке до конца не удалось. В результате поедания денег ей стало плохо, женщину пришлось госпитализировать в больницу.

Примечательно, что во время предоставления медицинской помощи колумбийка сетовала на то, что 5,7 тысяч долларов могут достаться ее экс-супругу, поскольку именно такую сумму ей не удалось "доесть".

Интересно, что прокуратура не имеет ничего против такого происшествия. Правоохранители отмечают, что средства были получены от продажи активов бывших мужа и жены законным путем, и своей частью она могла распорядиться как угодно.

Платиновая Буковина

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