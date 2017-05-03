Жадная колумбийка съела 9 тысяч долларов

- 04.05.2017 11:56
Жадная колумбийка съела 9 тысяч долларов

90 купюр номиналом 100 долларов каждая стали необычной трапезой 28-летней колумбийки. Женщина решила проглотить деньги, чтобы они не могли достаться ее бывшему мужу.

Как отмечают представители прокуратуры департамента Сантандер, женщина решила уничтожить таким способом часть денег, которые были совместно нажиты с ее супругом. Однако воплотить в жизнь свою затею колумбийке до конца не удалось. В результате поедания денег ей стало плохо, женщину пришлось госпитализировать в больницу.

Примечательно, что во время предоставления медицинской помощи колумбийка сетовала на то, что 5,7 тысяч долларов могут достаться ее экс-супругу, поскольку именно такую сумму ей не удалось "доесть".

Интересно, что прокуратура не имеет ничего против такого происшествия. Правоохранители отмечают, что средства были получены от продажи активов бывших мужа и жены законным путем, и своей частью она могла распорядиться как угодно.

Платиновая Буковина

Ключові слова: женщина съела 9000 долларов, съела доллары из жадности

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нормандские переговоры берут паузу - Геращенко По сообщению представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирины Геращенко, переговоры в Нормандском
- 04.05.2017 15:13
Чемпионат мира по мотокроссу в Черновцах 5-7 мая Многоэтапные Чемпионаты и Кубки Мира ежегодно проводятся в различных странах. Стоит отметить, что в состав Международной Федерации Мотоспорта
- 04.05.2017 15:07
Главные причины близорукости Примерно половина выпускников школ и высших учебных заведений Германии страдают от близорукости. Среди основных причин проблем со зрением, как утверждают
- 04.05.2017 12:11
Фавориты Евровидения-2017: видео Букмекерские конторы традиционно представляют рейтинги фаворитов различных конкурсов и соревнований, и Евровидение, которое в нынешнем году принимает Киев
- 04.05.2017 11:10
В центре Черновцов встали троллейбусы 4 05 2017 На троллейбусной линии в Черновцах в четверг, 4 мая, произошел серьезный обрыв
- 04.05.2017 10:43
Ядерные испытания КНДР могут спровоцировать извержение вулкана Извержение вулкана Пэктусан может произойти по вине человека, а именно - из-за ядерных испытаний, проводимых в Северной Корее.
- 04.05.2017 10:33
К лету доллар может подешеветь до 25 гривен По словам финансовых экспертов, в Украине может установиться более стабильный курс гривны к доллару. Так, по словам экономиста Александра Охрименко
- 04.05.2017 09:58
США провели запуск баллистической ракеты Второй раз за неделю в Соединенных штатах Америки прошли испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия, проводимые
- 04.05.2017 09:44
В Черновцах проведут конкурс на фото в вышиванках В Черновцах к празднованию Всемрного дня вышиванки состоится конкурс среди студентов на самое массовое фото в вышиванка
- 04.05.2017 09:23
С 8 мая в Украину снова придет похолодание Ощутимое похолодание в Украине наступит уже на следующей неделе - с 8 мая.
- 03.05.2017 17:08

Всі новини